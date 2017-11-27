Деталі листопада 27, 2017

Книгарня «Є» та видавництво «Мандрівець» запрошують на презентацію книги Володимира Селезньова «Кремлівський плагіат: від «шапки Мономаха» до

кепки Ілліча», яка відбудеться 29 листопада за участю автора. Початок – о 18.30.

У Росії дуже полюбляють говорити про її самобутність, особливість, відмінність від інших, про оригінальність російської культури. Однак насправді багато чого, від самоназви і державних символів до таких побутових речей, як самовар і мотрійка, Росією запозичене.

У книжці докладно і аргументовано розвінчується міф про самобутність і винятковість Росії, розповідається про поширені хибні думки з приводу “тисячолітніх російських брендів”, що їх Кремль активно пропагує в усьому світі.

Для широкого кола читачів.

Володимир Селезньов — письменник, публіцист. Закінчив Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. Літературною творчістю займається з 1995 року. Публікував статті на історичні та мовні теми в газетах “Собор”, “Лица”, “День”. Автор книжок “Антропологія помилок та хибних думок”, “Мовні війни: Міф про "зіпсованість" української мови”.

Адреса Книгарні «Є»:

м. Запоріжжя

пр. Соборний, 137.

Тел.: (094) 885 3903

Вхід вільний.