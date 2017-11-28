Людям «золотого віку» подарували «Квітучу осінь»

Деталі листопада 28, 2017

У залі, де зазвичай моляться прихожани церкви протестантського спрямування «Христос є відповідь» у Запоріжжі, нині було вельми багатолюдно. Тут зібралось

чимало дорослих і дітей, але не для проведення традиційних релігійних дійств. Сьогодні тут шанували запоріжців «золотого віку» - сивочолих ветеранів, яких дуже поважають, не зважаючи на їх прихильність до тої чи іншої релігійної спільноти та певні релігійні уподобання.

- Одним з найважливіших напрямків соціального служіння у нашій церкві ми вбачаємо турботу про людей похилого віку, - розповів пастор церкви «Христос є відповідь» Андрій Лисенко. – У цьому напрямку ми ведемо величезну роботу - опікуємося тими, хто потребує сторонньої допомоги, підтримуємо тих, до кого не доходять державні соціальні служби. Але окрім того намагаємося огорнути наших стареньких теплом своїх сердець. Прагнемо поділитися тою любов’ю, якою наділив нас Господь. Тому щороку проводимо для них у нашій церкві свято «Квітуча осінь».

Традиційно сюди запрошують всіх людей «золотого віку» - старше 70 років, але раді й тим, хто ще не досяг цієї межі.

- Вийшовши на заслужений відпочинок, люди випадають із звичного для себе життя, обмежують свої контакти, замикаються у чотирьох стінах. Ми ж прагнемо подарувати їм свято спілкування і свою любов, - пояснює керівник жіночого служіння церкви «Христос є відповідь» - дружина пастора Андрія пані Ольга Лисенко.- Тому на таке свято всі наші прихожани запрошують до нас своїх стареньких сусідів, родичів, знайомих, без огляду на їх релігійну приналежність.

Спільними зусиллями прихожани церкви підготували для дорогих гостей прекрасну концертну програму. Її відкрив вокальний ансамбль церкви виконанням гімнів на славу Божу. Гості заходу повставали зі своїх місць і дружно підспівували виконавцям. Концерт продовжили сестра Валентина Вербицька із популярною піснею «У природи немає поганої погоди» із кінофільму «Службовий роман» і сестра Ірина Пономаренко піснею із репертуару Алли Пугачової «Осіннє листя». Дітлахи із недільної школи, що діє при церкві, подарували учасникам заходу свої вірші і танці, а представники молодіжного служіння підготували справжню мінівиставу актуального тематичного спрямування «Материнське серце» про те, що любов і молитва матері з Божою допомогою творять дива. А також виконали пісню Сосо Павліашвілі «Помолимось за батьків».

В рамках заходу гості поспілкувалися із параолімпійським чемпіоном з настільного тенісу, вірним церкви «Христос є відповідь» Максимом Ніколенком і головним реактором газети «Запорізька правда» Наталею Зворигіною, яка хоч і не є послідовницею даного християнського спрямування, втім з повагою і розумінням ставиться до відповідного вибору віруючих людей і щиро підтримує добрі справи всіх релігійних спільнот.

За доброю традицією по завершенні концертної програми пастор Андрій провів молитву подяки і молитву зцілення та запросив всіх учасників заходу до святкового столу. У сусідньому залі всіх пригощали різноманітними смаколиками та розважали іграми, конкурсами і вікторинами. Кожний отримав подарунок на згадку про цей чудовий вечір.

- Мені дуже приємно опинитися у такій теплій і по-родинному дружній атмосфері, - не стримує позитивних емоцій учасниця заходу, яка представилася Іриною Петрівною. – Мені вже 78 років. Я все своє життя працювала. Було скрутно. Але тепер нам, пенсіонерам, не легше. Ледве виживаю на свою мізерну пенсію. Які в мене радощі життя? Коли завітають у гості діти чи онуки. Але це так рідко буває. Тут, на святі, я відчула, що про мене піклуються, що у мене є друзі і рідні люди. Дякую за таку радість!

Валерія Юстинюк