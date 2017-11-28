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Подорож до Японії

Деталі
листопада 28, 2017

У літературно-музичній вітальні наукової бібліотеки ТДАТУ  у Мелітополі  віртуальну подорож до Японії «Сад каменів»  провели для  студенти факультету інженерії

та комп'ютерних технологій і механіко-технологічного факультету. Зустріч була присвячена року Японії в Україні. У заході також взяв участь доцент кафедри електротехнологій і теплових процесів Микола Стручаев. У 1996 р Микола Іванович працював в Японії і поділився зі студентами своїми враженнями про країну. Студенти також ознайомилися з побутом та традиціями Країни Вранішнього сонця, стародавнім звичаєм ханами (японська національна традиція милування квітами, зокрема сакурою в період її цвітіння), послухали танку і хокку. Тут також був представлений короткий огляд художньої літератури Японії і дві тематичні виставки: «Країна сходу сонця» і «Японська література». На виставках були представлені книги, що описують традиції, технічний і економічний розвиток цієї країни і твори великих майстрів японської художньої літератури. Виставки були прикрашені ікебанами і орігамі.

 

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