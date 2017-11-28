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Ліга сміху у Запоріжжі

Деталі
листопада 28, 2017

Фінал наймолодшого регіонального фестивалю «Запорізька Ліга сміху» пройшов у Запоріжжі, в ПК «Дніпроспецсталь». За звання чемпіона боролися

чотири команди: «Нет парня» (Запоріжжя), «Омерзительная четверка» (Мелітополь), «500» (Дніпро) і «ФіФа» (Дрогобич). Учасники повинні були продемонструвати свої таланти в двох конкурсах - «Полотно» та «Конкурс із зіркою». Темою для жартів в «Полотні» стали пори року. «ФіФа» зображали зиму, «500» - осінь, «Нет парня» - весну, «Омерзительной четверке» дісталося літо. Для «Конкурсу із зіркою» команди запросили Володимира Борисова ( «Лена» з серіалу «Ігор і Олена»), Єгора Калейнікова (ведучий «Орел і решка»), Марка Куцевалова (фіналіст «Ліги сміху», учасник команд «Сахара не надо» і «Прозорий гонщик») і Віктора Розового (команда «Загорецька Людмила Степанівна»). За підсумками виступів  в результаті тривалої боротьби перемога дісталася юмористам з Дніпра. Команда «500» візьме участь у фестивалі «Ліга сміху» в Одесі.

 

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