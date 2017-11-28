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Сенсаційна знахідка

Деталі
листопада 28, 2017

Про сенсаційну історичну знахідку повідомили на прес-конференціі у Мелітополі  археологи Олег Тубольцев та Михайло Семікін.Протягом трьох років вони проводили

масштабні роботи з інвентаризації та паспортизації пам'яток культури в Мелітопольському районі. Сенсаційним відкриттям стала знахідка, зроблена під час інвентаризації багатошарової пам'ятки  «Семенівка-1».  Тут в неолітичному шарі знайшли шматочок обсидіану.Завдяки сучасному аналізу мінералу стало відомо, що цей шматочок є рекордсменом за відстанню між місцем, де його видобули, і поселенням де його використовували. Це 2200 км - колосальна відстань за мірками того часу. Походить обсидіан із території нинішньої Туреччини. Тепер вчені можуть підтвердити контакти населення нинішнього Запорізького краю та території, де зараз розташована Туреччина, в період 6 тисячоліття до н. е. Як це відбувалося, їм ще тільки належить з'ясувати.

 

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