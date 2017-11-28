Фестиваль краси у Запоріжжі

Деталі листопада 28, 2017

У Запоріжжі, в виставковому центрі «Козак Палац», відбувся фестиваль «Дзеркало моди», на якому можна було взяти участь у майстер-класах, побути моделлю

і отримати гарний макіяж від справжніх професіоналів. Величезний зал виставкового центру розділили на безліч різноманітних локацій: для зачісок, манікюру, масажу, тощо. В рамках фестивалю краси відбулося й кілька конкурсів: з нарощування вій, створення весільних зачісок і укладок з кучериками. Всіх учасників судило експертне журі, а переможцям вручили кубки, медалі та призи.