За що ви любите театр?

1.Олександр Єрмолаєв, веб-розробник:
-Хоч був в театрі дуже давно, але театр
мені подобається. Захоплює спостерігати за грою акторів, розвитком сюжету, занурюватись в духовний світ героїв. Це дає можливість отримати зовсім нові почуття.
2.Анастасія Міцкевич, інтернет маркетолог:
- Не можу вважати себе театралкою. Була колись в театрі юного глядача. Вистава сподобалася тим, що це була не класика, а дещо нове, незвичне за формою та змістом. Мабуть саме це і захоплювало.
3.Микола Головань,тимчасово не працює:
-У театрі був дуже давно, ще в 90 роки. Пам’ятаю виставу «Езоп», дуже яскрава, емоційна, вражаюча. Мабуть саме за емоційність і можно любити театр.
4.Евген Приходько , відеооператор, м. Київ:
-Театр має якість захоплювати під час вистави, відчути життя героїв вистави немов своє. Потім ці враження залишаються в душі надовго і народжують власні нові думки.
5.Віктор Стадник, програміст:
-Театральна вистава це майже завжди яскраве, красиве і ємоційне видовище. Це те, чого нам завжди не вистачає у повсякденному житті. А ще театр дає нагоду зануритись в у світ душі персонажів, акторів, автора, та режисера.
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