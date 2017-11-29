Гвардійці слухали незвичний музичний концерт «Folk’n’Rock»

Деталі листопада 29, 2017

25 листопада, військовослужбовці 9-го полку оперативного призначення були на прем’єрі спільного мистецького проекту козацького ансамблю

пісні і танцю «Запорожці» та молодіжного рок-гурту «FAR4». Концерт відбувся у КЗ ім. Глінки та зібрав майже повний зал глядачів.

Поєднання музичних, етнічних українських пластів та сучасних рок-композицій – це нове бачення українського фольклору за допомогою ритмів, стилів та аранжування. Зі сцени звучали популярні українські хіти з репертуару Тіни Кароль, «Океана Ельзи», «Скрябін», «Антітіла» та запорізького гурту «Хорта». Запальні українські танці, вокально–хорові номери та драйвовий рок зривали багато оплесків та тримали зал у захваті.

Концертний зал імені Глінки регулярно надає можливість залучати військовослужбовців до участі у культурно-мистецьких заходах, за що командування частини дуже вдячне концертному директору Світлані Івко та генеральному деректору Ірині Конаревій.

«Цікаве поєднання музичних напрямків. Я сам із Львівської області і мені дуже цікаво було слухати пісні вашого Запорізького краю.» - поділився враженнями солдат Іван Залуцький.



Олег Соловйов