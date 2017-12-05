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«Яскраві діти України»

Деталі
грудня 05, 2017

Під особистим патронатом голови облдержадміністрації Костянтина Бриля в Запорізькій області пройшов регіональний етап Всеукраїнського конкурсу дитячої

творчості «Яскраві діти України», що проходить в рамках Міжнародного фестивалю «Sanremo junior». Протягом трьох днів діти із різних куточків регіону змагались за Гран-прі конкурсу  у Палаці культури «Дніпроспецсталь». Конкурсанти продемонстрували свій хист в естрадному, народному, джазовому та академічному співі. Судді оцінювали юних виконавців за чистотою інтонації, красою тембру і силою голосу, динамікою звуку, артистизмом та виразністю виконання. Склад компетентного журі був представлений такими видатними особистостями, як український поет і Народний артист України Юрій Рибчинський; співак, поет, композитор, Заслужений діяч мистецтв України Тарас Петриненко; Заслужена артистка України Рімма Шаповалова; український музичний продюсер вокальних загальнонаціональних проектів «Голос України» і «Голос діти», лауреат премії «Телетріумф», співак і композитор Руслан Квінта; українська співачка, композитор, викладач - ILLARIA. Саме вони і визначили переможців. Приз «Глядацьких симпатій» та Гран-прі Запорізької області здобула Олександра Книш із м. Запоріжжя. Вона і представлятиме наш регіон на національному відборі «Sanremo Junior», який відбудеться 15 березня 2018 року в Національному палаці мистецтв «Україна».

 

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