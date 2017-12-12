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Гармонія краси у м. Запоріжжя

Деталі
грудня 12, 2017

У Запоріжжі  вчетверте відбувся конкурс  «Гармонія краси» для вихованців шкіл-інтернатів та реабілітаційних центрів регіону. Цьогоріч

в ньому вперше з’явились чоловічі номінації. Проводить конкурс краси волонтерська група «AngelS» спільно зі службою у справах дітей Запорізької ОДА та модельним агентством «Імідж-центр», представники якого готували дітей до конкурсного дефіле. В конкурсі взяли 12 дітей – 6 дівчат і 6 хлопців. За словами організаторів заходу, його головною метою є подарувати дітям свято, дати можливість виступити на великій сцені разом з професійними постановниками та артистами.

 

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