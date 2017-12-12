Деталі грудня 12, 2017

В Осипенківському народному краєзнавчому музеї, що в Бердянському районі, проведено екскурсійний захід з концертною програмою «Героїв

стежина – від батька до сина», в якій взяли участь військовослужбовців ЗСУ, що несуть варту на одному з об`єктів поблизу села. Розпочався захід на військовому меморіалі села Осипенко, біля братського воїнського поховання новоспасівців - бійців Революційної Повстанської армії України (махновців), вшануванням полеглих у боях за Вітчизну краян. Було запалено свічку пам'яті про полеглих воїнів Запорізької області - захисників від триваючої нині російської агресії - імена й світлини котрих розміщені в музейній експозиції. Юні екскурсоводи - вихованці студії «Джерельце» зачитали поетичні рядки письменника-земляка Володимира Сіренка, присвячені захисникам України усіх часів. Про свого героїчного предка, видатного командира махновських повстанців розповів учасникам зустрічі правнук Трифона Вдовиченка. А працівники музею ознайомили гостей з деякими найуспішнішими військовими операціями Повстанської армії з вигнання російського окупанта з рідної землі, у тому числі проведених і в Приазов’ї. Під час екскурсії по залах музею військовослужбовці знайомилися з документами, предметами озброєння повстанців, багатьма речами - свідченнями тієї епохи. Дарунком для гостей свята стала концертна програма «Уклін всім тим, хто край свій боронить!». Крім цього, військові отримали подарунки - малюнки, обереги та інші поробки, виготовлені вихованцями студії «Джерельце», а також домашню випічку.