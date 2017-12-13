Wednesday, December 13, 2017
    .
    • .

Запорізькі артилеристи відзначили День Сухопутних військ

Деталі
грудня 13, 2017

12 грудня, у розташуванні 55-ї окремої артилерійської бригади відбулись урочистості з нагоди святкування Дня Сухопутних військ України.


Командир бригади, полковник Сергій Брусов, у привітальному слові підкреслив важливість саме цього виду військ у зміцненні обороноздатності держави.
Шановні військовослужбовці! Я дякую вам за відмінну службу, за приналежність до найпотужнішого виду військ, який є головним носієм могутності Збройних Сил України. З такими вірними побратимами, як ви, я з готовністю прийму будь-який бій, - підкреслив полковник Брусов.
З нагоди свята наказом командира військової частини звання «старший солдат» отримали четверо військовослужбовців строкової служби та двоє артилеристів військової служби за контрактом. Кращі військовослужбовці також були відзначені грамотами та подяками.
Нагадаємо, День Сухопутних військ України відзначається в нашій державі вже двадцять років - згідно з Указом Президента України «Про День Сухопутних військ України» від 18 жовтня 1997 р. №1167/97.

 


Фото Андрія Безрука    

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large100

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 



 

С наступающим 2017 03 12 01

kot

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

Создание сайтов DNL-студия
©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info 

 