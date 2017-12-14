«Пернач» захоплює, надихає, окриляє

Деталі грудня 14, 2017

У ПК «Титан» в обласному центрі Народний ансамбль Запорізької поліції «Пернач» на свій традиційний щорічний звітний концерт зібрав «переаншлаг».



Концерт «Пернача», як завжди, пройшов «на ура!». Глядачі, які поспішали зайняти місця, мало не винесли двері, дехто стояв весь концерт у проходах оновленої зали ПК. Дуже зворушливо було бачити, як глядачі мінялися місцями - щоб ті, то стоїть, трохи посиділи, ніжки відпочили. Деякі шанувальники творчості співучих поліціянтів навіть пропонували, щоб вони нарешті продавали квитки за гроші! Адже звітні концерти ансамблю проходять виключно безкоштовно.

Ведучі концерту Любов Майстренко та Євгенія Ольшанська розповіли, що творчий колектив запорізьких поліціянтів співає вже двадцять восьмий рік поспіль, за ці роки відбулися сотні концертів на теренах України, десятки - у Польщі, Білорусі, Болгарії.

Ансамбль підготував чимало нових пісень про козацьку звитягу, про мужність і патріотизм захисників України: «Гарний козак, гарний», «Про отамана Сірка» та інші. Для сучасних наших оборонців, які тримають Схід, солістка ансамблю Ольга Бондаренко прочитала свій вірш:

«Знов крокують сини по дорогах війни,

А за ними сумують синьоокі льони.

Знову ворог підступний підтягує «Гради»,

А, здавалося, вчора називався він братом.

На буремному Сході поранення, втрати,

Та не знає спокою стривожена мати,

Але сину бажає в бою перемоги,

І до рідного дому легкої дороги».

А потім пролунала вже класична пісня «А льон цвіте», із проникливим соло пані Ольги .

Ансамбль «Пернач» завжди радує глядачів яскравою театралізацією пісень – «А мій милий вареничків хоче», «Яблучко». А цього року артисти підготували інструментальні сюрпризи. На концерті грали запрошені зірки – юний ударник Арсеній Горовий з ДМШ №6, відомий запорізький музичний педагог Олексій Жужа. Народна мелодія «Полька-гребіночка» пролунала у виконанні «троїстих музик» - музичного керівника «Пернача» Павла Налівкіна (баян), наймолодшого учасника концерту Євгена Налівкіна (народні пищики, бубонці) та мультиінструменталістки Наталії Костюк (бубон, пляшки з водою, тарілка, трикутник, барабан та баян).

Художній керівник колективу, підполковник поліції Олександр Мацкевич розповів: - Концерт пройшов із технічним оформленням, яке народні колективи ще не використовували – це було нове слово у презентації народних пісень. Ансамбль створено 10 листопада 1989 року полковником міліції Григорієм Вербицьким, який звернувся під час концерту до глядачів із великого екрану. Сьогодні у репертуарі ансамблю – до 200 народних та авторських пісень. Про популярність ансамблю свідчить той факт, що нам подарували три пісні, написані про «Пернач» Зараз у складі колективу – 30 учасників, серед яких - ветерани міліції. Ансамбль виступає для бійців АТО, для дітей в інтернатах, на святах для запоріжців. Хочу висловити велику подяку тим, хто допоміг нам підготувати звітний концерт. Це голова профспілки атестованих працівників органів внутрішніх справ Віктор Нестеренко, депутат Запорізької міської ради Михайло Молчанов, Запорізька обласна організація Національної Спілки журналістів України. Учасники «Пернача» сьогодні підготували для своїх шанувальників чимало сюрпризів і обіцяють і надалі вражати новими гранями талантів.

Олена Маковецька, Олександр Максимов(фото)