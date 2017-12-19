Показ українського вбрання

Деталі грудня 19, 2017

Показ колекції українського традиційного одягу і лекція про тенденції у цій царині зібрали у ПК ім Шевченка в Мелітопоплі справжніх поціновувачів

народної спадщини. Захід організувала колекціонерка і майстриня з реконструкції прикрас Майя Ернст. Вона розповіла про особливості національного жіночого одягу. Сьогодні Майя володіє невеликою колекцією українських костюмів. В основному, це жіночі святкові наряди, бо краще збереглися до наших днів. Датуються «експонати» кінцем XIX - початком XX століття і походять з регіонів: Нижнє Подніпров'я, Полтавщина, Чернігівське Полісся, Буковина, Покуття і Гуцульщина.