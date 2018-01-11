Деталі Опубліковано: Четвер, 11 січня 2018, 14:17

10 січня у 9-ому полку оперативного призначення НГУ на базі Запорізького осередку ФСТ «Динамо» відбувся відбірковий турнір з боротьби самбо. Участь в змаганнях прийняли військовослужбовці військових частин 3029 та 3026 Національної гвардії України . Цього року більше 50-ти учасників виявили бажання поборотись за призові місця у 8 –ми вагових категоріях. Захід розпочався з загального шикування, де учасників проінструктували по заходам безпеки та нагадали правила боротьби. Перший заступник командира військової частини 3029 – начальника штабу підполковник Сергій Божко привітав гвардійців та побажав їм впевненості у своїх силах, мужності та стійкості.

Поєдинки проводились під наглядом кваліфікованих суддів, призерів міжнародних змагань по дзюдо і самбо. Перед початком кожного бою, а також після його закінчення бійці братались один з одним, як справжні козаки.

По закінченню запеклих поєдинків, переможці були нагороджені заохочувальними призами та грамотами.

«Дуже втомився. Важкі суперники. Але емоції переповняють!...» - ділився враженнями переможець в індивідуальній першості солдат Антон Сорочинский.

За підсумками індивідуальної першості найкращі бійці представлять військову частину на наступному етапі змагань у місті Миколаїв.

В командній першості місця розподілились наступним чином:

1 місце - 2 батальйон оперативного призначення;

2 місце – рота розвідки спеціального призначення;

3 місце – збірна команда військової частини 3026.

Старший солдат Олег Соловйов