Деталі Опубліковано: П'ятниця, 12 січня 2018, 10:09

В облдержадміністрації відбулися біблійні читання у рамках Національних молитовних сніданків. У заході взяли участь єпископ Запорізький і Мелітопольський Української православної церкви Київського патріархату владика Фотій, представники церкви «Сіон» та інших релігійних конфесій. Долучилася до читання заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації Зінаїда Бойко.

Сніданок розпочався з молитви, після якої учасники читали Біблію, а пастори ділилися Словом Божим, роздумами та коментарями.

Учасники заходу домовилися проводити такі молитовні сніданки щомісяця.

Керівники церков взяли на себе завдання підтримувати обласну владу у молитвах та наголосили на важливості починати з молитви та читання Слова Божого кожен день.

- Такі заходи - важливі для нас, представників влади, та для всієї громадськості. Саме в цьому форматі ми знаходимо розуміння, спільний алгоритм, говоримо про любов до ближнього, про виклики, які стають перед суспільством, владою та державою. Для людини головне – прояв божественої любові як основи життя. Проте, на жаль, багато хто сприймає це як слабкість, тому дуже важливо, щоб людині вистачало сили та мужності чинити саме так, як говорить душа, серце та релігія, - зазначила Зінаїда Бойко.

Національні молитовні сніданки - традиція багатьох демократичних країн світу.

Вже більше 60 років вони проводяться в США, давши початок аналогічним зібранням у Європарламенті, Німеччині, Великобританії та багатьох інших країнах світу. Вважається, що цей захід сприяє духовному єднанню й порозумінню провідних політиків, чиновників, дипломатів і бізнесменів з усього світу.

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю