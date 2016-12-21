Розпорядження голови Запорізької обласної державної адміністрації від 20.12.2016 № 727

Деталі грудня 21, 2016

Розпорядження голови Запорізької обласноїдержавної адміністрації від 20.12.2016 № 727 «Про внесення змін у додаток до Положення про порядок встановлення та виплату в 2016 році одноразових грошових премій спортсменам Запорізької області, учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та їх тренерам»,

зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 20.12.2016 за номером №67/1791.

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Цільовою програмою розвитку фізичної культури і спорту у Запорізькій області на 2012-2016 роки, затвердженою рішенням Запорізької обласної ради від 24 листопада 2011 року № 9, та відповідно до наказів Міністерства молоді та спорту України від 21 жовтня 2013 року № 677 «Про затвердження Положення про рейтинг з олімпійських видів спорту в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2013 року за № 1893/24425, та від 23 грудня 2013 року № 1296 «Про затвердження Положення про рейтинг з видів спорту інвалідів в Україні», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 січня 2014 року за № 63/24840, з метою подальшого вдосконалення спорту вищих досягнень та створення сприятливих умов для підготовки спортсменів області до участі в чемпіонатах світу, Європи, Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх:

1. Внести зміни у додаток до Положення про порядок встановлення та виплату в 2016 році одноразових грошових премій спортсменам Запорізької області, учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та їх тренерам, затвердженого розпорядженням голови Запорізької обласної державної адміністрації від 15 листопада 2016 року № 665 «Про встановлення та виплату в 2016 році одноразових грошових премій спортсменам Запорізької області, учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро та їх тренерам», зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у Запорізькій області 16 листопада 2016 року за № 58/1782, виклавши його у новій редакції (додається).

2. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації з дня його офіційного оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Запорізької обласної державної адміністрації Гугніна Е. А.

Голова Запорізької обласної

державної адміністрації К. І. Бриль

Додаток

до Положення про порядок

встановлення та виплату в 2016 році

одноразових грошових премій

спортсменам Запорізької області,

учасникам Олімпійських та

Паралімпійських ігор

у Ріо-де-Жанейро та їх тренерам (пункт 3)

РОЗМІРИ

одноразових грошових премій спортсменам Запорізької області, учасникам Олімпійських та Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро