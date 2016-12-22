Запорізька область: за добу на пожежах загинули троє людей

Деталі грудня 22, 2016

21 грудня о 07:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Ювілейна с. Криничне Вільнянського району, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить житловий будинок на площі 60 м. кв.

О 08:00 вогнеборці локалізували загоряння, а о 08:30 повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі, було виявлено тіла двох людей без ознак життя. Ними виявились 92 – річний чоловік та його 91-річна дружина.

Ймовірна причина пожежі- коротке замикання через перенавантаження електромережі. Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки, та 7 вогнеборців.

Також, 21 грудня о 07:53 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Радужній с. Іванівка Бердянського, району, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить житловий будинок на площі 60 м. кв.

О 08:53 вогнеборці локалізували загоряння, а о 09:30 повністю ліквідували, після чого провели пролив та розбір конструкцій для запобігання повторного загорання.

Під час проведення розвідки та гасіння пожежі, було виявлено тіло 91-річної власниці оселі. Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки, та 3 вогнеборця.