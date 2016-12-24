Бійці ДСНС ліквідували пожежу в гаражі

Деталі грудня 24, 2016

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в гаражному кооперативі м. Енергодар, виникла пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в гаражі горять домашні речі та автомобіль Opel KADET загальною площею 24 кв.м.

О 19:11 рятувальники локалізували пожежу, а о 20:20 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій для запобігання повторного виникнення пожежі .

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.