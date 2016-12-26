Monday, December 26, 2016
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Вогнеборці ліквідували пожежу в приватному будинку

Деталі
грудня 26, 2016

24 грудня о 12:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу. Подія сталася в одноповерховому житловому будинку по вулиці Тінистій в смт Михайлівка. Прибувши на місце події рятувальники виявили, що горіли меблі та домашні речі в кімнатах на загальній площі 50 кв.м. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі.
О 12:18 рятувальники локалізували пожежу, а о 13:30 – повністю ліквідували. Під час події ніхто не постраждав.
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 3 вогнеборців.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.

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