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Режим роботи запорізьких Центрів обслуговування платників у новорічні та різдвяні свята

Деталі
грудня 29, 2016

З метою організації якісного обслуговування платників податків, запобігання виникненню можливих ризиків несвоєчасного та неякісного прийняття податкової звітності та надання адміністративних послуг, Державна фіскальна служба України затвердила наступний режим роботи ЦОП у святкові та вихідні дні:
31 грудня 2016 року — робочий день у режимі чергування до 13-00;
6 січня 2017 року — відповідно до законодавства про працю робочий день скорочено на одну годину;
9 січня 2017 року — робочий день у режимі чергування до 18-00;
3, 4, 5 січня 2017 року — робочі дні відповідно до затверджених графіків роботи ЦОП;
1, 2, 7, 8 січня 2017 року — вихідні дні.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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