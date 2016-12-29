Піротехніки знешкодили 30 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн

Деталі грудня 29, 2016

27 грудня до Служби порятунку «101» продовжились роботи щодо виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів минулих війн поблизу с. Заповітне К-Дніпровського району.

Піротехніки АРЗ СП ГУ ДСНС України у Запорізькій області вилучили 4 мінометні міни калібру 82 мм, 2 мінометні міни калібру 51 мм, 5 артилерійських снарядів калібру 45 мм, 1 артилерійський снаряд калібру 57 мм, 12 артилерійських снарядів калібру 76 мм, 3 артилерійські снаряди калібру 105 мм, 1 артилерійський снаряд калібру 122 мм та 2 гранати РГД-33. Після чого знешкодили у спеціально відведеному місці з дотриманням правил техніки безпеки.

Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.

Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:

-припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

–в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;

–організувати охорону небезпечного місця;

–не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;

– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.

Виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.