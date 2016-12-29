Деталі грудня 29, 2016

Прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області повідомляє прогноз погоди у Запоріжжі та області.

30.12.16 - Хмарно з проясненнями, вночі сніг, вдень опади, місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 1-6о морозу, вдень 0-5о морозу.

31.12.16 - Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень 0-5о морозу.