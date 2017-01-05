Просимо відгукнутись очевидців ДТП

Деталі січня 05, 2017

У зв’язку з проведенням розслідування по кримінальному провадженню за фактом ДТП, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015 за № 12015080310001375, просимо відгукнутись очевидців вказаної дорожньо-транспортної події.

Обставини події: 12.11.2015 року, приблизно о 4 годині 10 хвилин, на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь, в районі автостанції в м. Оріхів, Запорізької області, на проїжджій частині виявлено труп чоловіка, 1984 р. н., з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП (наїзд автомобіля на пішохода).

В ході проведення досудового слідства особу та транспортний засіб, на якому було вчинено дане кримінальне правопорушення, не встановлено.

Прохання до очевидців вищевказаної ДТП, або осіб які володіють інформацією стосовно особи злочинця, звертатися до відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 414 або за телефоном (061) 239-23-66.