Thursday, January 05, 2017
    .
    • .

Просимо відгукнутись очевидців ДТП

Деталі
січня 05, 2017

У зв’язку з проведенням розслідування по кримінальному провадженню за фактом ДТП, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2015 за № 12015080310001375, просимо відгукнутись очевидців вказаної дорожньо-транспортної події.

Обставини події: 12.11.2015 року, приблизно о 4 годині 10 хвилин, на автодорозі Запоріжжя-Маріуполь, в районі автостанції в м. Оріхів, Запорізької області, на проїжджій частині виявлено труп чоловіка, 1984 р. н., з тілесними ушкодженнями, характерними для ДТП (наїзд автомобіля на пішохода).
В ході проведення досудового слідства особу та транспортний засіб, на якому було вчинено дане кримінальне правопорушення, не встановлено.
Прохання до очевидців вищевказаної ДТП, або осіб які володіють інформацією стосовно особи злочинця, звертатися до відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 414 або за телефоном (061) 239-23-66.

 

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large46

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 