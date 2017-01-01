Thursday, January 05, 2017
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З 1 січня 2017 року річна податкова декларація про майновий стан та доходи надається за новою формою

Деталі
січня 01, 2017

З 1 січня 2017 року розпочинається кампанія декларування, за якою окремі категорії фізичних осіб зобов'язані подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи та визначити податкові зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору.
Декларацію мають право подати фізичні особи для отримання податкової знижки.
Наказом МФУ 15.09.16 №821, який набирає чинності 31 грудня 2016 року, внесено зміни до форми податкової декларації.
В оновленій формі податкової декларації, яка запроваджується з 01 січня 2017 року:
- кількість додатків зменшено з чотирьох до двох, в яких здійснюється розрахунок податкових зобов'язань з урахуванням понесених витрат: розрахунок інвестиційного прибутку (додаток Ф1) та розрахунок податкових зобов'язань самозайнятими особами (додаток Ф2).
Додатки заповнюються та подаються виключно за наявності доходів (витрат), розрахунок яких міститься у цих додатках.
Додатки є складовою частиною декларації і без декларації не є дійсними.
- змінено порядок розрахунку податкових зобов'язань із доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, з урахуванням змін щодо порядку сплати авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб;
- уточнені показники податкової декларації з урахуванням введення в дію ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18%.
У зв'язку із впровадженням ставки податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18% у платників податку, які отримували доходи від двох та більше податкових агентів за результатами 2016 року, не виникає обов'язку щодо подання декларації.
Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.

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