Ринок праці Запорізької області станом на 30 грудня

Деталі грудня 30, 2016

Станом на 30 грудня 2016 року чисельність безробітних громадян по області, становила 23,3 тис. осіб, з них 17,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

Кількість актуальних вакансій станом на 30 грудня 2016 року – 698 одиниць (у м. Запоріжжі – 466 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 33 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 11 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 278 громадян. З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 45 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.