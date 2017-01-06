Як запоріжці провели Новорічні свята

Деталі січня 06, 2017

За Новорічні свята з 31.12.16 р. до 03.01.17 р. до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Запорізькій області надійшло 49 повідомлень про надзвичайні події, з яких 28 пожеж. Надзвичайних ситуацій не виникло. Під час пожеж вогнеборцями врятовано 11 людей та евакуйовані 16 осіб, травмовано 4 особи та загинула 1 людина, на інших виїздах врятовано 2 людини. Всього за ці дні до ліквідації подій залучалось 81 одиниця техніки та 330 рятувальників.

Але, рятувальники зауважують, що не така небезпечна новорічна ніч, як наслідки після свята. Адже багато людей знаходяться в алкогольному сп’янінні, стають неуважними й можуть спричинити пожежі, які іноді призводять до людських жертв та значних матеріальних збитків.

Нагадаємо, що з метою оперативного реагування на надзвичайні події та ситуації у період різдвяних свят підрозділи ДСНС України знаходиться на посиленому режимі несення служби.

За даними т.в.о. завідуючого опіковим відділенням 5-ої міської лікарні В’ячеслава Степанова в період новорічних свят до відділення з опіками поступило 7 людей, з них одна дитина. Зокрема, двоє з них постраждали під час пожежі.

Так, 2 січня о 18:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що по вул. Яценка Вознесенівського району у м. Запоріжжя сталася пожежа. Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в двокімнатній квартирі на другомі поверсі горять меблі та домашні речі на загальній площі 10 м.кв. Через сильну задимленість рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі.

Внаслідок пожежі травмувалися 85-річний чоловік та 80-річна жінка. Їх каретою швидкої допомоги госпіталізували до опікового відділення 5-ї міської лікарні. Також, внаслідок пожежі загинула 60-річна жінка.

О 18:55 рятувальники локалізували пожежу, а о 19:15 – повністю ліквідували. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалося 5 одиниць техніки та 17 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв. Необережність при палінні в нетверезому стані призводить до пожеж, під час яких пошкоджується майно, травмуються і гинуть люди. Заядлі палії, нехтуючи своїм життям, наражають на небезпеку і оточуючих. Закликаємо: цінуйте своє здоров’я та життя!!! Недбале ставлення людей до власного життя – причина великої кількості пожеж!

Також, рятувальники нагадують: задля уникнення трагедій варто утриматися від виходу на лід та не допускати на нього дітей! Взимку досить часто змінюються погодні умови. Похолодання загрожує обмороженнями при неправильному підборі одягу, перебуванні на свіжому повітрі у стані алкогольного сп'яніння. Не наражайте себе на небезпеку! Лише вдумайтеся: кожен крок по кризі може стати останнім, а чергова рибалка може залишити сиротами ваших дітей, вдовами ваших жінок! Наполягаємо: утримайтесь від виходу на лід. Не допустіть трагедії в ваших родинах!