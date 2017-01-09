Навантаження на 1 робоче місце скоротилось в 4 рази

Деталі січня 09, 2017

Протягом 2016 року комплекс різноманітних послуг та матеріального забезпечення отримали 76,5 тис. безробітних, які перебували на обліку служби зайнятості.



За сприяння служби зайнятості протягом 2016 року 24,7 тис. безробітних знайшли роботу, з них:

- працевлаштовано на нові робочі місця, за які здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям 581 безробітного,

- 180 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації власної справи.

8,3 тис. безробітних проходили професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації.

Протягом року 12,5 тис. безробітних взяли участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру.

Станом на 1 січня 2017 року на обліку в центрах зайнятості Запорізької області перебувало 23,3 тис. безробітних, з них отримували допомогу по безробіттю 18,0 тис. безробітних.

«Кількість вакансій у базі даних державної служби зайнятості Запорізької області на 1 січня 2017 року становила 508 одиниць. Навантаження на 1 вільне робоче місце по області складає 46 безробітних, а порівняно з 1 січня минулого року навантаження на одну вакансію становило 185 безробітних. Ці зрушення відбулись завдяки тісній співпраці з роботодавцями та владою, а також застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (відеорезюме, відеовакансії, інтерактивне вивчення англійської мови тощо)» - повідомила директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.

Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47