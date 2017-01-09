Бюджети громад Запорізької області отримали на 1 мільярд більше

Деталі січня 09, 2017

За 2016 рік до місцевих бюджетів платники податків спрямували 5 мільярдів 916 мільйонів гривень, що на 2,1 мільярда більше, ніж за 2015 рік (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя).

Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, індикативний показник доходів на 2016 рік забезпечено майже на 120 відсотків – додатково надійшло близько одного мільярда.

Вона також зазначила, що найбільші суми податків і зборів надійшли у м. Енергодар – понад 775 мільйонів, у Шевченківському районі м. Запоріжжя – 608 мільйонів, Вознесенівському – майже 577 мільйонів, 533 мільйони сплачено у м. Мелітополь і районі, у м. Бердянськ та районі – 389 мільйонів. У Дніпровському районі обласного центру платники поповнили місцевий бюджет на 384 мільйони, у Олександрівському – на 347 мільйонів, у Комунарському – майже 313 мільйонів, у Василівському – 279 мільйонів, у Хортицькому – 165 мільйонів.

Серед платежів, які формують бюджети громад, левову частку займає податок на доходи фізичних осіб. За рік його перераховано у сумі 3,1 мільярда гривень при прогнозах у 2,6 мільярда, рівень 2015 року перевищено більш ніж на мільярд.

Плати за землю надійшло 929 мільйонів, що на 321 мільйон більше порівняно з 2015 роком та 132 мільйони – від очікуваної суми.

Суб'єкти малого і середнього підприємництва сплатили 723 мільйони єдиного податку, а це на 275 мільйонів більше, ніж за 2015 рік. Виконання індикативного показника у 584 мільйони забезпечено на 123 відсотки.

Акцизний податок з реалізації підакцизних товарів дозволив бюджетам отримати 549 мільйонів, це на 15 мільйонів більше, ніж очікувалося, та на 184 мільйони перевищує дані попереднього року.

Власники нерухомості та елітних автівок спрямували більш ніж 51 мільйон гривень податку на нерухоме майно та транспортного податку, що майже на 15 мільйонів більше 2015 року та на 6,8 мільйона – від запланованого рівня доходів.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.