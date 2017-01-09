Пам'ятаймо! Запобігаймо!

Деталі січня 09, 2017

З настанням холодів для обігріву будинків люди використовують електрообігрівачі та пічне опалення. І саме в цей час значно збільшується кількість пожеж у помешканнях громадян, часто з трагічними наслідками. Адже, ігноруючи правила пожежної безпеки, люди не замислюються над тим, що такі дії можуть коштувати життя їм та їхнім близьким.

З метою зменшити кількість пожеж у житлі та найголовніше - уникнути трагічних наслідків, Державна служба України з надзвичайних ситуацій вкотре звертається до громадян з проханням дотримуватися основних правил користування різними обігрівальними приладами.

Нагадуємо, що під час експлуатації пічного опалення забороняється:

залишати печі без догляду або доручати нагляд за ними малолітнім дітям;

користуватися печами, які мають тріщини;

розміщати паливо та інші горючі речовини і матеріали безпосередньо перед топковим отвором;

зберігати незагашені вуглини та попіл у металевому посуді, встановленому на дерев`яній підлозі або горючій підставці;

сушити й складати на печах одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали;

застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини.

Під час експлуатації електрообігрівальних приладів слід:

перед увімкненням обігрівального пристрою переконатись, що він не має механічних ушкоджень;

не вмикати одночасно багато електроприладів у подовжувач, адже електромережа може не витримати перевантаження;

не розміщувати обігрівач поблизу легкозаймистих предметів;

не накривати радіатор електроприладу та не використовувати обігрівач для сушки одягу;

не обігрівати житло газовими, саморобними та несправними електрообігрівачами;

не залишати ввімкненими електрообігрівальні пристрої під час виходу з будинку.

Також, найбільш розповсюдженими є пожежі викликані непогашеною цигаркою. Більшість пожеж, спричинених курінням, пов'язана з курінням у нетверезому стані у ліжку.

Пам’ятайте, що виконання правил пожежної безпеки стане гарантією безпеки для Вас та Ваших близьких. У разі виникнення пожежі чи іншої надзвичайної події негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером “101”.