Деталі січня 10, 2017

Прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області повідомляє прогноз погоди у Запоріжжі та області.

10.01.17 - Хмарно з проясненнями, вночі сніг, вдень місцями слабкий сніг, ожеледиця, вітер північно-східний, 7-12 м/с, температура повітря вночі 4-9о морозу, вдень 1-6о морозу.

11.01.17 - Хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень опади, ожеледь, ожеледиця, східний, 7-12 м/с,вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 3-8о морозу, вдень від 2о морозу до 3о тепла

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.