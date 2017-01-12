За добу бійці ДСНС врятували 8 осіб, які стали заручниками негоди

Деталі січня 12, 2017

Підрозділи ДСНС області впродовж доби 4 рази надавали допомогу водіям, які потрапили у складну ситуацію на дорогах через складні погодні умови.

Так, 9 січня о 12:40 на автодорозі поруч з с. Вікторівка Приазовського району знадобилась допомога рятувальників. Вантажний автомобіль ДАФ з причепом склався та перегородив рух, самостійно не міг виїхати. Бійці ДСНС вивільнили машину, врятувавши водія. Медична допомога чоловіку не знадобилася.

Того ж дня о 13:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від чергового Веселівського ВП Мелітопольського ВП ГУ НП в Запорізькій області про те, що на автошляху сполученням смт. Веселе - м. Мелітополь потрібна допомога пожежно-рятувального підрозділу для того, щоб витягнути легковий автомобіль, який знаходиться у кюветі. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що водій легкового автомобіля ОПЕЛЬ КАДЕТ не впорався з керуванням транспортного засобу в умовах ожеледиці та з’їхав з автошляху в кювет. Рятувальники за допомогою АЦ та тросу витягнули машину з кювету, врятувавши водія та пасажира. Постраждалих немає.

9 січня о 16:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поруч з с. Степне Запорізького району, потрібна допомога рятувальників. Прибувши на місце події, бійці ДСНС встановили, що вантажний автомобіль КамАЗ з причепом склався та перегородив рух, і самостійно не міг виїхати. Рятувальники за допомогою КРАЗ та тросу витягнули машину на проїзну частину дороги, врятувавши водія.

Також 9 січня о 20:35 допомога знадобилась на автодорозі Харків – Сімферополь, поблизу с. Григорівка. Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що 4 вантажні автомобілі Сканія, МАН, Сканія та ДАФ склалися й перегородили рух. Автомобілі самостійно виїхати не змогли. Рятувальники за допомогою КРАЗ та тросу витягнули 4 машини на проїзну частину дороги.

Всього для надання допомоги водіям залучалось 4 одиниці спецтехніки та 8 рятувальників.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.