Friday, January 13, 2017
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У 2016 році роботодавці заявили про 40 тисяч вакансій

Деталі
січня 13, 2017

Протягом 2016 року в Запорізькій області зросла кількість поданих роботодавцями до служби зайнятості вакансій, і становила 40 тисяч, тоді як у 2015 році їх було зареєстровано 37,5 тисяч (на 6,2% більше).
«Співпраця з роботодавцями залишається пріоритетним напрямком роботи служби зайнятості. Центри зайнятості пропонують працедавцям широкий перелік послуг: допомогу в оперативному підборі необхідних кадрів, організації громадських та тимчасових робіт, організації професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації безробітних з урахуванням поточної та перспективної потреби роботодавців. Ефективно використовуються економічні стимули діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тільки у 2016 році компенсація єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних громадян становила 2,7 млн. грн, - повідомила директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік.
Послуги надаються службою зайнятості безкоштовно.
Консультацію щодо надання послуг Ви можете отримати в будь-якому центрі зайнятості

Відділ організаційно-інформаційної та архівної справи ОЦЗ,тел.233-11-47

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