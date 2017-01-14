Рятувальники визволили людину з-під уламків через руйнування будівельної конструкції

11 січня о 16:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що по вул. Куйбишева в м. Мелітополь сталася надзвичайна подія.
За попередніми даними, на території приватного домоволодіння у літній кухні стався хлопок газової суміші без подальшого горіння. Внаслідок цього виник обвал дерев’яного перекриття.
На момент події квартировинаймач житла знаходився всередині будівлі та опинився під уламками. Рятувальники вивільнили чоловіка з-під конструкцій та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.
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