Рятувальники надали допомогу чоловікові який травмувався на зимовій рибалці

Деталі січня 13, 2017

12 січня о 10:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на Каховському водосховищі біля села Верхня Криниця Василівського району на відстані 2 км від берега рибалка зламав ногу та необхідна допомога у його транспортуванні.

Прибувши на місце виклику рятувальники надали постраждалому першу допомогу, а саме наклали медичну шину та за допомогою медичних нош на санях доставили постраждалого до карети швидкої допомоги. Після чого медики травмованого чоловіка госпіталізували у центральну районну лікарню.

Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 4 рятувальники. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Запорізькій області.