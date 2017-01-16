Рятувальники визволили зі снігового полону шкільний автобус, де знаходились діти

Деталі січня 16, 2017

Підрозділи ДСНС області продовжують надавати допомогу водіям, які потрапили у складну ситуацію на дорогах через складні погодні умови.

11 січня о 17:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час руху шкільного автобусу по дорозі між смт. Чернігівка - с. Могиляни Чернігівського району автобус потрапив в перемет і не міг продовжувати рух.

Прибувши на місце події, рятувальники з’ясували, що в автобусі знаходяться 2 дорослих та 6 дітей .

Співробітники ДСНС за допомогою пожежного автомобіля та тросу відбуксували шкільний автобус в с. Могиляни, де далі він продовжив рух до призначення.

Ніхто не постраждав. Врятованим медична допомога не знадобилась. Від ГУ ДСНС залучались 1 одиниця спецтехніки та 4 рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

У період ускладнення погодних умов Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до водіїв транспортних засобів виконати роботи по сезонній заміні шин. У період негоди утримуйтесь від поїздок на великі відстані власним автотранспортом та автобусним сполученням. Водіям слід укомплектувати транспортний засіб сніговою лопатою, тросом, достатнім запасом пального та мати при собі термос із гарячим чаєм, заряджений мобільний телефон, теплі речі для можливості зігрітися у разі потрапляння у надзвичайну ситуацію. При виборі маршруту руху пріоритет бажано надавити дорогам державного значення. Не ризикуйте своїм життям, виїжджаючи на зимову дорогу в непідготовленому автомобілі.