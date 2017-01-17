Tuesday, January 17, 2017
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Вогнеборці ліквідували загоряння у вантажному автомобілі

Деталі
січня 17, 2017

13 січня о 14:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль «Камаз». Подія сталася по вулиці Інтеркультурній в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кабіна автомобіля на площі 6 кв.м.
О 14:38 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:50 – повністю ліквідували. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на паливний бак, внаслідок чого він міг вибухнути. Крім того, вогнеборці не допустили перекидання полум’я на комбінований корм, який перевозився в вантажівці.
Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.

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