Вогнеборці ліквідували загоряння у вантажному автомобілі

Деталі січня 17, 2017

13 січня о 14:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що горить автомобіль «Камаз». Подія сталася по вулиці Інтеркультурній в м. Мелітополь.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кабіна автомобіля на площі 6 кв.м.

О 14:38 вогнеборці локалізували пожежу, а о 14:50 – повністю ліквідували. Завдяки оперативним діям рятувальників вдалося запобігти розповсюдженню вогню на паливний бак, внаслідок чого він міг вибухнути. Крім того, вогнеборці не допустили перекидання полум’я на комбінований корм, який перевозився в вантажівці.

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.