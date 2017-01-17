Вогнеборці ліквідували загоряння у автомобілі

Деталі січня 17, 2017

16 січня о 05:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те що по Каховському шосе на відстані 15 км від м. Мелітополь, горить вантажний автомобіль.



Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кабіна та частково кузов вантажного автомобіля «МАН» на площі 20 кв.м.

О 06:15 вогнеборці локалізували пожежу, а о 06:50 – повністю ліквідували, після чого провели пролив конструкцій вантажівки для запобігання повторного виникнення пожежі.

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування. Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 вогнеборців. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Запорізькій області.