Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло власника квартири без ознак життя

Деталі січня 17, 2017

16 січня о 02:21 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в дев’ятиповерховому будинку по вул. Євпаторійська Заводського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнаті квартири горять домашні речі на площі 10 кв.м. Через сильну задимленість бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 61-річний власник квартири.

О 02:41 рятувальники локалізували пожежу, а о 02:51 – повністю ліквідували.

Причини пожежі встановлюються. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.

Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 10 вогнеборців.

Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням проявляти особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового та пічного опалення, а також електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності. Пам'ятайте: несправне пічне опалення, використання саморобних електрообігрівачів, порушення правил експлуатації газового обладнання, паління у ліжку в нетверезому стані – основні причини пожеж та загибелі людей на них.