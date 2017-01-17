Tuesday, January 17, 2017
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Січень 2017. Ринок праці Запорізької області

Деталі
січня 17, 2017

Станом на 13 січня 2017 року чисельність безробітних громадян по області, становила 23,9 тис. осіб, з них 18,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 13 січня 2017 року – 540 одиниць (у м. Запоріжжі – 370 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 44 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 14 безробітних).
Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 230 громадян.
З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 67 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.

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