Січень 2017. Ринок праці Запорізької області

Деталі січня 17, 2017

Станом на 13 січня 2017 року чисельність безробітних громадян по області, становила 23,9 тис. осіб, з них 18,5 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 13 січня 2017 року – 540 одиниць (у м. Запоріжжі – 370 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 44 безробітних особи (у м. Запоріжжі – 14 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 230 громадян.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 67 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.