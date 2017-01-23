У ході міжвідомчої прес-конференції рятувальники підвели підсумки оперативної діяльності за 2016 рік

Деталі січня 23, 2017

17 січня у Головному управлінні ДСНС України у Запорізькій області відбулась міжвідомча прес-конференція, на якій рятувальники підвели підсумки оперативної діяльності підрозділів за 2016 рік.

Щорічно в Україні виникає близько 70 тис. пожеж, на яких гине близько 2 тис. громадян. Щодня підрозділи ДСНС України ліквідовують сотні пожеж по усій території країни, значна частина яких виникає саме в житловому секторі. Щодня на пожежах гине в середньому 7 чоловік.

Так, у 2016 році за сигналом «Тривога» запорізькі рятувальник виїжджали 7537 разів, з них 5154 рази на пожежі. У ході ліквідації загорянь підрозділами ДСНС вдалося врятувати 164 особи, з яких 10 дітей. За минулий рік вогняна стихія забрала життя 89 людей; травмовано на пожежах 58 осіб, з них 4 дитини.

За 2016 рік піротехніками ГУ ДСНС області знешкоджено 2750 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. За 2015 рік співробітниками Служби порятунку знищено 1070 ВНП. Збільшення їх виявлення у порівнянні з позаминулим роком говорить про те, що відголоски війн до сьогодні несуть небезпеку для громадян і вимагають від них постійної обачності та дотримання правил безпеки.

У минулому році виникло 368 надзвичайних подій на водних об’єктах області, під час яких підрозділами ДСНС врятовано 171 особу, з яких 16 дітей. Загинуло на водоймах 70 людей, з них – 5 дітей.