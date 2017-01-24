Деталі січня 24, 2017

18 січня 2017 року, о 10.00, у Запорізькій ОДА відбувся брифінг «Підсумки роботи Запорізької обласної служби зайнятості за 2016 рік та перспективи реформування діяльності служби зайнятості».

Протягом 2016 року послуги державної служби зайнятості отримали 76,5 тис. безробітних громадян, у тому числі з початку року звернулися за допомогою у працевлаштуванні та отримали статус безробітного 48,1 тис. осіб. Кількість вакансій, зареєстрованих протягом 2016 року, становила 39,9 тисяч і, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилася на 6,2% або 2,3 тисячі.

Протягом 2016 року в цілому по області було укомплектовано 37,6 тис. вакансій. Рівень укомплектування вакансій зріс з 92,2% у 2015 році до 94% у 2016 році.

За направленням служби зайнятості Запорізької області отримали роботу 37,3 тис. осіб, у тому числі 24,7 тис. зареєстрованих безробітних, з яких кожен четвертий належав до соціально вразливих категорій населення.

Кількість безробітних, які започаткували власну справу за рахунок отримання допомоги по безробіттю одноразово у січні-грудні 2016 року становила 180 осіб. З числа колишніх безробітних 40% відкрили власну справу в сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, кожен третій – у сільському, лісовому та рибному господарствах.

На нові робочі місця з компенсацією роботодавцю єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, працевлаштовані 581 безробітного, в тому числі 281 особа, яка недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці та 300 осіб, які працевлаштовані суб’єктами малого підприємництва на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності.

Крім того, у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру за 2016 рік взяли участь 12,5 тис. безробітних осіб, що на 0,5 тис. осіб більше, ніж за 2015 рік.

З метою попередження масового вивільнення працівників, 28 застрахованим особам, які втратили частину заробітної плати внаслідок зупинення (скорочення) виробництва, виплачено допомогу по частковому безробіттю на загальну суму 79,0 тис. грн.

Для забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного рівня вимогам роботодавців, за направленням служби зайнятості професійне навчання проходили 8,3 тис. безробітних, з них 302 особи навчались у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Професійне навчання безробітних проводилося за 40 професіями та спеціальностями. Рівень працевлаштування після закінчення професійного навчання виріс з 94,3% у 2015 році до 97,9% у 2016 році.

Профорієнтаційні послуги отримали 155,9 тис. громадян, у тому числі особи, які навчаються у навчальних закладах різних типів, демобілізовані військовослужбовці, які брали участь в АТО, внутрішньо переміщені особи та особи, попереджені про вивільнення.

Директор Запорізького обласного центру зайнятості Ірина Дуднік відзначила: «Обласна служба зайнятості протягом 2016 року досягла зазначених результатів завдяки впровадженню інноваційні методів та форм роботи, а також плідній співпраці із органами влади, роботодавцями та соціальними партнерами».

Пріоритетними засадами реформування Служби у 2017 році є:

1) задоволення заявлених вимог роботодавців шляхом посилення індивідуального підходу до підбору претендентів; впровадження пакету послуг для роботодавців, зокрема електронного сервісу, для забезпечення спрощення надання інформації про потребу у робочій силі та звітності, можливості отримання послуг Служби та необхідної інформації без відвідування центрів зайнятості.

2) розширення співпраці з роботодавцями як потенційними надавачами вакансій з метою забезпечення їх зацікавленості в співпраці з Службою та оперативного укомплектування вакантних робочих місць.

3) перспективи створення кадрового резерву працівників та його використання роботодавцями.