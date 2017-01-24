Фахівці фіскальної служби Запорізької області поповнили ринок офіційної праці 4400 робітниками

Деталі січня 24, 2017

Завдяки заходам органів ДФС регіону з детінізації сфери зайнятості населення у 2016 році офіційну працю та зарплату отримали 4390 громадян, які працювали без належного оформлення у роботодавців. Їм виплачено майже 5,2 мільйона гривень доходу. Завдяки цьому бюджети поповнились на 2,3 мільйона гривень, у тому числі на 959 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб та 1,3 мільйона єдиного соціального внеску.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Олег Матвійчук під час обласної селекторної наради.

Захід з питань реалізації підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати було проведено за участю керівництва Запорізької облдержадміністрації, Головного управління ДФС у Запорізькій області, ГУ Пенсійного фонду України в Запорізькій області та органів місцевої виконавчої влади.

Як зазначив Олег Матвійчук, упродовж року співробітники фіскальної служби області провели 276 перевірок фінансово-господарської діяльності юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з питань дотримання вимог податкового законодавства під час виплати доходів громадянам.

У результаті порушникам нараховано 24,3 мільйона податку на доходи фізичних осіб з урахуванням штрафних санкцій та 5,8 мільйона ЄСВ, з яких майже 10,5 мільйона вже сплачені до бюджетів та соцфондів.

Крім того, він відзначив, що органи фіскальної служби постійно проводять галузевий аналіз суб'єктів господарювання на предмет виявлення фактів виплат заробітних плат на рівні менше, ніж встановлений законодавством. Так, найбільше таких випадків встановлено у сільському господарстві, торгівлі та сфері надання послуг.

Посадовець також підкреслив, що на сьогодні істотно зросли вимоги до належного оформлення найманих працівників та підвищено ступінь відповідальності роботодавців. Передусім, це стосується штрафних санкцій за використання нелегальної праці, несплату податків та неподання звітності щодо робітників.

Заступник голови Запорізької облдержадміністрації Едуард Гугнін повідомив, що в регіоні створена робоча група, до складу якої увійшли представники обласної та районної влади, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду та інші державні органи. Вона буде здійснювати моніторинг оплати праці на підприємствах та установах Запорізької області, а також з питань неухильного дотримання роботодавцями вимог законодавства щодо підвищення рівня мінімальної зарплати.

Увагу було акцентовано на тому, що на сьогодні органами місцевої влади надані повноваження щодо контролю за виплатами заробітних плат на підприємствах різних форм власності.

Попередні підсумки робочої групи планують розглянути у середині лютого поточного року.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.