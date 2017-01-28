Надходження від плати за землю в Запорізькій області зросли майже на третину мільярда

Деталі січня 28, 2017

Від плати за землю місцеві бюджети отримали торік майже 929 мільйонів гривень (без показників підприємств, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ДФС). Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження у порівнянні з 2015 роком зросли на понад 321 мільйон, а прогнозний показник доходів на 2016 рік – на 116,5 відсотка, додатково до бюджетів сплачено 131 мільйон.

Левову суму відрахувань за рік забезпечили платники-юридичні особи – близько 769 мільйонів, що на 264 мільйони більше, ніж 2015 року. Фізичні особи спрямували 160 мільйонів, що перевищує рівень попереднього року на 27 мільйонів.

Серед територій-лідерів зі сплати за землю – платники м. Запоріжжя, які поповнили місцевий бюджет на 398 мільйонів або 43 відсотки від загальних надходжень. На другому місці м. Енергодар, де відрахування склали майже 106 мільйонів або 11,4 відсотка. Замикають трійку платники м. Бердянська та району, які спрямували 69,5 мільйона плати за землю або 7,5 відсотка.

Значні надходження до бюджетів громад й від землекористувачів Мелітопольщини – 56 мільйонів, Якимівського району – більш ніж 44 мільйони, Василівського – 36 мільйонів, Пологівського 27,5 мільйона, Запорізького – 17,5 мільйона та Вільнянського районів – понад 16 мільйонів.

У 2016 році на обліку в територіальних органах Головного управління ДФС у Запорізькій області перебувало майже 9,7 тисячі платників-юридичних осіб та понад 5 тисяч суб'єктів господарювання-фізичних осіб. Крім того, фахівці фіскальної служби розіслали платникам-фізособам майже 340 тисяч податкових повідомлень-рішень щодо сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.