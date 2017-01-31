Запорізькі підприємці отримали понад 8 тисяч ліцензій для продажу підакцизних товарів

Деталі січня 31, 2017

Для реалізації алкогольної та тютюнової продукції на законних підставах суб'єктам підприємництва необхідно мати відповідну ліцензію. Станом на початок 2017 року фіскальна служба Запорізької області видала платникам понад 8 тисяч дозволів.

Як підкреслила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, торік від плати за ліцензії місцева казна поповнилась більш ніж на 44 мільйони гривень, що перевищує рівень надходжень попереднього року на 20 відсотків, додаткові надходження склали 7,6 мільйона.

Лише у грудні минулого року підприємці отримали 960 ліцензій на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами.

Близько 60 відсотків від загальних находжень від плати за дозволи забезпечили підприємці м. Запоріжжя, перерахувавши 26 мільйонів, 5,3 мільйона сплатили платники м. Бердянськ та району, понад 5 мільйонів – м. Мелітополь та району, 1,5 мільйона надійшло від продавців алкоголю і тютюну у м. Енергодар, понад 1 мільйон – в Оріхівському та Василівському районах.

– Ринок підакцизної продукції знаходиться під простійним контролем фіскальної служби. Лише за минулий рік на предмет дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів, проведено понад 600 перевірок. У результаті виявлених порушень відповідно до законодавства застосовані фінансові санкції у вигляді штрафів на загальну суму майже 17 мільйонів, 14 мільйонів з яких – це донарахування акцизного податку, – відзначила Юліана Козаченко.

Нагадаємо, отримати нову або подовжити термін діючої ліцензії можна у Центрах обслуговування платників за місцем реалізації підакцизної продукції.

Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.