Оголошення про наявність вакантних посад державних нотаріусів в Запорізькій області

Деталі січня 31, 2017

Відповідно до діючого законодавства вчинення нотаріальних дій в України покладено зокрема на нотаріусів в державних нотаріальних конторах.

Керівництво державними нотаріальними конторами здійснюється Міністерством юстиції України. Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються Міністерству юстиції України та є його територіальними органами.

Відповідно до частини 2 статті 3 Закону України «Про нотаріат» нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у сфері права не менш як шість років, з них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори - не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Призначення на посаду державного нотаріуса Запорізької області та звільнення з посади провадиться Головним територіальним управлінням юстиції у Запорізькій області.

На сьогодні в Запорізькій області діє 31 державна нотаріальна контора, у яких працює 29 державних нотаріусів. Вакантними залишаються 14 посад державних нотаріусів, в наступних нотаріальних конторах Першій запорізькій державній нотаріальній конторі, Четвертій запорізькій державній нотаріальній конторі, Гуляйпільській державній нотаріальній конторі, Дніпрорудненській державній нотаріальній конторі, Новомиколаївській державній нотаріальній конторі, Чернігівській державній нотаріальній конторі, Пологівській державній нотаріальній конторі, Приазовській державній нотаріальній конторі, Михайлівській державній нотаріальній конторі, Вільнянській державній нотаріальній конторі, Бердянській державній нотаріальній конторі, Василівській державній нотаріальній конторі, Куйбишевській державній нотаріальній конторі.

З питання працевлаштування на вищезазначені вакантні посади, особам, які відповідають вимогам частини 2 статті 3 «Про нотаріат» та мають свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю необхідно звертатися до Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 164; телефон для довідок: (0612) 34-13-84.

Начальник відділу з питань нотаріату

Головного територіального

управління юстиції у Запорізькій області Н. Є. Лєміш