Підготовка до весняного призову на строкову військову службу до Збройних Сил України у 2017 році

Деталі лютого 01, 2017

В Україні з лютого 2017 року розпочалася підготовка до проведення весняного призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними медичної і районної призовної комісій, відбір найбільш підготовленої, придатної за станом здоров’я молоді та відправлення призовників до військових частин.

Усі юнаки 1990 – 1999 років народження, які мешкають, або зареєстровані на території Заводського району м.Запоріжжя викликаються до військового комісаріату для проходження медичної комісії і уточнення облікових даних починаючи з 01 лютого цього року, часи прийму щоденно з 08:00 до 17:00 годин, крім вихідних та святкових днів.