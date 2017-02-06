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Вогнеборці ліквідували пожежу у квартирі

Деталі
лютого 06, 2017

3 лютого о 04:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул.Космічна, Комунарського району м. Запоріжжя, виникла пожежа.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі у кімнаті житлової квартири на площі 12 кв. м. Через сильну задимленість вогнеборці працювали в апаратах на стисненому повітрі. Під час гасіння пожежі бійці ДСНС виявили тіло власника оселі без ознак життя.
О 04:50 рятувальники локалізували пожежу, а об 05:00 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 3 одиниці техніки та 9 вогнеборців.

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