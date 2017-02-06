Ринок праці Запорізької області

Деталі лютого 06, 2017

Станом на 01 лютого 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,0 тис. осіб, з них 19,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.



Кількість актуальних вакансій станом на 01 лютого 2017 року – 896 одиниць (у м. Запоріжжі – 511 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 28 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 11 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 228 громадян.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 55 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.