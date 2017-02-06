Спільними зусиллями аварійних служб міста попереджено вибух газу

Деталі лютого 06, 2017

5 лютого о 10:30 в одній із квартир в Хортицькому районі м. Запоріжжя знадобилась допомога рятувальників. Жителі під’їзду відчули запах газу на сходовій клітині. Люди негайно зателефонували в службу порятунку «101» та сповістили про подію. За вказаною адресою на місце події прибули 1 одиниця техніки та 5 бійців ДСНС, а також працівники ПАТ «Запоріжгаз».

Газова служба перекрила постачання газу по стояку. Рятувальники через вікно увійшли до помешкання, в якому знаходився власник квартири з включеними конфорками. Бійці ДСНС відключили газові конфорки, відчинили двері та вікна для провітрювання оселі. Завдяки злагодженим діям всіх служб міста вдалось запобігти спалаху блакитного палива.

За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.